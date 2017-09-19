Kayıp olarak aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Viranşehir İlçesi\'nde, cumartesi gününden bu yana haber alınamayan 45 yaşındaki İbrahim Yıldız\'ın sulama kanalında cesedi bulundu.

Tütün satışı yaparak geçimini sağlayan İbrahim Yıldız, geçen cumartesi günü 63 HV 511 plakalı otomobiliyle evden çıktı ve bir daha dönmedi. Yakınları ulaşamadıkları Yıldız\'ın bulunması için güvenlik güçlerine başvurdu. Yıldız\'ı arama çalışmaları sürerken, bu sabah Yazıgüneşi Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalında bir otomobil görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, sulama kanalına düşen otomobilin kayıp olarak aranan İbrahim Yıldız\'a ait olduğunu belirledi. Kanalda yapılan aramada Yıldız\'ın da cesedine ulaşıldı. Otomobilinin kontrolden çıkarak sulama kanalına düştüğü ve burada boğulduğu değerlendirilen Yıldız\'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



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