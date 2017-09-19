T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayıp olarak aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde, cumartesi gününden bu yana haber alınamayan 45 yaşındaki İbrahim Yıldız'ın sulama kanalında cesedi bulundu

19 Eylül 2017 21:08

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Viranşehir İlçesi\'nde, cumartesi gününden bu yana haber alınamayan 45 yaşındaki İbrahim Yıldız\'ın sulama kanalında cesedi bulundu.
Tütün satışı yaparak geçimini sağlayan İbrahim Yıldız, geçen cumartesi günü 63 HV 511 plakalı otomobiliyle evden çıktı ve bir daha dönmedi. Yakınları ulaşamadıkları Yıldız\'ın bulunması için güvenlik güçlerine başvurdu. Yıldız\'ı arama çalışmaları sürerken, bu sabah Yazıgüneşi Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalında bir otomobil görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, sulama kanalına düşen otomobilin kayıp olarak aranan İbrahim Yıldız\'a ait olduğunu belirledi. Kanalda yapılan aramada Yıldız\'ın da cesedine ulaşıldı. Otomobilinin kontrolden çıkarak sulama kanalına düştüğü ve burada boğulduğu değerlendirilen Yıldız\'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAViranşehirYıldızTütünHVYakınlarıYazıgüneşi MahallesiKanaldaOtomobilininAdli Tıp KurumuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24