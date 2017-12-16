Kayıp olarak aranıyordu, başına çuval geçirilmiş cesedi bulundu

Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde 10 gündür kayıp olan 34 yaşındaki Aziz Özbay, başına çuval geçirilmiş, çıplak halde ölü bulundu.

Fethiye\'de bir nakliye şirketinde şöförlük yapan, evli ve 2 çocuk babası Aziz Özbay, 10 gün önce ortadan kayboldu. Özbay\'ın yakınları, polis ve jandarmaya müracaat ederek kayıp ihbarında bulundu. Güvenlik güçlerinin arama çalışması sürerken, bu sabah traktörüyle Karaçulha Mahallesi yakınlarındaki arazisini sürmeye giden bir kent sakini, çevreden kötü kokular geldiğini fark etti. Etrafı kolaçan ettiğinde, çıplak bir erkek cesediyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, başına çuval geçirilen cesedin, Aziz Özbay\'a ait olduğunu saptadı. Sol ayağı parçalanan, vücudunda darp izleri bulunan Aziz Özbay\'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Haberi alarak olay yerine gelen Özbay\'ın eşi Rabia Özbay (27) sinir krizi geçirdi. Üzüntülü eş, ambulansla devlet hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili 5 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

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