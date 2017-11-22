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Kayıp olarak aranırken, asansör boşluğunda ölü bulundu

DİZİÇİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, bir gün önce kaybolan Halil Özsoy (67), kızının oturduğu binanın asansör boşluğunda ölü olarak bulundu

22 Kasım 2017 18:22

DİZİÇİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE\'nin Düziçi ilçesinde, bir gün önce kaybolan Halil Özsoy (67), kızının oturduğu binanın asansör boşluğunda ölü olarak bulundu.
Akşam saatlerinde Halil Özsoy\'dan haber alamayan yakınları, çevrede yaptıkları aramanın ardından polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Özsoy\'un telefon sinyallerini takip eden polis, son olarak Boğaziçi Mahallesi\'nde telefonunun aktif olduğunu belirledi. Bölgede yapılan araştırmada Halil Özsoy\'un kızının oturduğu binanın ikinci katından asansör boşluğuna düştüğü ve olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Özsoy\'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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