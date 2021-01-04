Kayıp olarak aranan yaşlı adam ormanda ölü bulundu

Ordu'nun Çamaş ilçesinde kayıp olarak aranan Yunus Bolat’ın (75) ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.



İlçeye bağlı Gelinkaya Mahallesi'nde yaşayan Yunus Bolat, öğle saatlerinde dolaşmak için evden ayrıldı. Bolat'tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, Yunus Bolat'ın bulunması için arama çalışması başlattı. Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalarında Bolat'ın cansız bedeni evine 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulundu. Savcılık incelemesinin ardından Bolat'ın cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA