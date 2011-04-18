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KAYIP ÖĞRENCİNİN CESEDİ AĞACA ASILI BULUNDU TEKİRDAĞ (A.A)

18 Nisan 2011 19:11

-KAYIP ÖĞRENCİNİN CESEDİ AĞACA ASILI BULUNDU TEKİRDAĞ (A.A) - 18.04.2011 - Tekirdağ'da dün arkadaşlarıyla buluşmak için dışarı çıkan, geri dönmeyen 11 yaşındaki ilköğretim öğrencisinin cesedi ağaca asılı bulundu. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Emrullah Üngören, dün arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı. Zafer Korkmaz İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Emrullah Üngören geç saatlere kadar eve gelmeyince ablası Leyla Üngören polise haber verdi. Emrullah Üngören'in cesedi, Zafer Mahallesi'ndeki evlerinin yakınında dere yatağında bir ağaca kabloyla asılı bulundu. Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi.  Leyla Üngören, Emrullah'ın arkadaşlarını çok iyi tanımadığını belirterek, ''Emrullah tanımadığımız kişilerle de dışarı çıkmış olabilir. 10 kardeşiz. Emrullah en küçüğümüzdü. Ölüm nedeninin belirlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız'' dedi.

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