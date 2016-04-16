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Deutsche Welle

Kayıp öğrencilerle ilgili inceleme sona erdiriliyor

Meksika hükümeti gözaltına alındıktan sonra kayıplara karışan 43 öğrenci ile ilgili inceleme yürüten uluslararası uzman grubunun görev süresini uzatmama kararı aldı.

16 Nisan 2016 17:19


Meksika'da 2014 yılında gözaltına alınan 43 öğrencinin kayıplara karışması olayını araştırmak için Amerika İnsan Hakları Komisyonu (IACHR) tarafından atanan uluslararası uzman grubunun görev süresi 30 Nisan'da sona eriyor.

IACHR Başkanı James Cavallaro dün yaptığı açıklamada öğrencilere ne olduğu ile ilgili henüz yanıtlanmamış birçok soru bulunmasına rağmen IACHR tarafından atanan uluslararası uzman grubunun çalışmalarını durdurmak durumunda bırakıldığını ifade etti.

Cavallaro "IACHR amaçlanan öncelikli hedefe - kayıp öğrencilerin bulunması hedefine- ulaşılamamasına rağmen, Meksika hükümetinin uzman grubunun görev süresini uzatmama ve anlaşmaya son verme kararı almasından büyük üzüntü duymaktadır" şeklinde konuştu.

Bağımsız uzman grubunun bulgularını 24 Nisan'da açıklaması bekleniyor.

Açıklamalar ile sonuçlar birbirini tutmuyor

Meksika'da 2014 yılının eylül ayında bir protesto gösterisine katılan sol görüşlü 43 üniversite öğrencisi polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Meksika hükümeti, öğrencilerin polis tarafından uyuşturucu karteline teslim edildiğini, kartel üyelerinin de öğrencileri öldürüp cesetlerini Cocula'daki çöp alanında yaktığını açıklamıştı.

Ancak alanda yapılan incelemelerin ardından IACHR bu ihtimali reddediyor. Bu hafta ortaya çıkan bir dizi yeni delil, federal polis memurlarının öğrencilerin kaybolması olayına karışmış olabileceği ihtimaline yer veriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MeksikaAmerikaHakları KomisyonuNisanBaşkanı James CavallaroIACHRCoculaWelle Türkçe DW/AFP/AP/dpaBW/BS

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