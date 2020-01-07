Kayıp Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları devam ediyor

Tunceli'de 3 gündür haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, geçen pazar günü kaldığı yurtta sabah saatlerinde ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi Tunceli'ye giderek, Gülistan'ın bulunması için polis ekiplerine başvurdu. Gülistan'ın bulunması için polis ve jandarma ekipleri ortak çalışma başlattı.

Ekipler başlattıkları arama çalışmaları sırasında 3 kişi, Gülistan'ı, Pazar günü Uzunçayır Barajı üzerindeki Dinar Köprüsü'nde yürürken gördüklerini ifade etti. Görgü tanıklarının ifadelerinin ardından Gülistan'ın, baraja düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye AFAD, sualtı dalgıçları ile Munzur Doğa Sporları Arama kurtarma derneği üyeleri baraj gölünde arama çalışması başlattı.

Vali Sonel ailesiyle bir araya geldi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, beraberindeki Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile birlikte Diyarbakır'dan gelen Gülistan Doku'nun ailesiyle bir araya geldi. Annesi Bedriye, babası Halit Doku'nun kaldıkları öğretmenevinde ziyaret eden Vali Sonel, Gülistan'ın bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

"Gülistan neşeli biriydi"

Berivan Özman, arkadaşı Gülistan'ın neşeli ve hiçbir sorunun olmadığını söyledi. Özman, "Yurtta görüşüyorduk. Bir ara birlikte aynı kafeteryada çalıştık. Hayat doluydu. Hiçbir zaman sorununun olduğunu söylemedi" dedi. (DHA)