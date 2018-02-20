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Kayıp Muhammet, apartın terasında uyurken bulundu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, dünden beri haber alınamayan Suriye uyruklu Muhammet Taha (3), aynı mahalledeki 4 katlı apartın terasında, uyurken bulundu

20 Şubat 2018 18:32

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, dünden beri haber alınamayan Suriye uyruklu Muhammet Taha (3), aynı mahalledeki 4 katlı apartın terasında, uyurken bulundu.
Merkez Altınşehir Mahallesi\'nde, dün kağıt toplayan Suriyeli Ahmet Taha, oğlu Muhammet\'i el arabasının yanına bırakıp, çevrede atık malzeme aramaya başladı. Döndüğünde Muhammet\'i bulamayan Ahmet Taha, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polisler, çevrede araştırma yaptı. Oluşturulan özel ekip tarafından güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle küçük Muhammet\'in, aynı mahalledeki 4 katlı aparta girdiği belirlendi. Polis ekiplerince binada yapılan incelemede Muhammet Taha, çatı katındaki terasta uyurken bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ambulansa aldığı küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yolunu kaybettiği için kapısı açık olan binaya girip, terastaki yatakta uyuyakaldığı belirtilen Muhammet Taha, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.

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