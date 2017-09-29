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Kayıp marketçi evinde ölü bulundu

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçesi'nde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan market çalışanı 53 yaşındaki Elmas Yanıt, evinde ölü bulundu

29 Eylül 2017 15:34

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz İlçesi\'nde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan market çalışanı 53 yaşındaki Elmas Yanıt, evinde ölü bulundu.
Lüleburgaz\'ın Gündoğu Mahallesi Kışla Sokak Kardelen Apartmanı\'ndaki dairede yalnız yaşayan Elmas Yanıt, 2 gündür işine gitmeyince, iş arkadaşları cep telefonu ile ulaşmaya çalıştı. Yanıt\'ın cep telefonuna yanıt vermemesi üzerine haber verilen polis, dairesine giderek kapıyı çilingir yardımı ile açtı. Evinde hareketsiz durumda yatan Yanıt\'ı bulan polis, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Yanıt\'ın öldüğünü belirledi. 
Şeker hastası olduğu öğrenilen Yanıt\'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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