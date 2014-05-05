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Dünya

Kayıp Malezya uçağıyla ilgili 11 kişi tutuklandı

8 Mart'ta kaybolan Malezya uçağıyla ilgili terörizm şüphesi üzerinde durulurken, El Kaide bağlantılı 11 kişi ifadelerinin ardından tutuklandı

05 Mayıs 2014 01:13

Malezya Havayolları uçağının kaybolmasıyla ilgili El kaide ile bağlantısı olan 11 kişi tutuklandı. Şüpheliler Malezya’da Kuala Lumpur ve Kedah eyaletlerinde yakalandı. Malezya polisi FBI ve MI6 gibi kurumlardan gelen talep üzerine operasyonu gerçekleştirdi.

 

Bombalı saldırı hazırlığı mı?

 

Milliyet’te yer alan habere göre, El Kaide bağlantılı 11 kişilik grubun uçağın 8 Mart’ta 239 kişiyle ortadan kaybolmasına ilişkin ifadesi alındı. Söz konusu grubun Müslüman ülkelerden birine bombalı saldırı hazırlığı içinde olduğu öne sürülüyor.

Yetkililer kayıp uçağın havadayken teröristler tarafından yönünün değiştirilmiş olması ihtimali üzerinde duruyor. Tutuklanan örgüt üyelerinin bu sebeple uçakla ilgili bilgi sahibi olabileceği düşünülüyor.

8 Mart’ta 239 kişiyle kaybolan Malezya uçağının Hint Okyanusu’nun derinliklerine düştüğü tahmin ediliyor. Aradan geçen neredeyse 2 aya rağmen uçağa ilişkin herhangi bir parça bulunabilmiş değil.

 

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