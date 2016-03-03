Kayıp Malezya uçağının parçaları Mozambik'te bulundu

Malezya Havayolları'nın iki yıl önce kaybolan Boeing 777 uçağına ait olduğu tahmin edilen bir parça Mozambik kıyılarında bulundu. Parça uzmanlar tarafından inceleniyor.

Sputnik'in haberine göre parça, Afrika kıtası ile Madagaskar adasını ayıran Mozambik Kanalı kıyısında tespit edildi. Malezya, Avustralya ve ABD’li uzmanlara göre, fotoğraflar parçanın kayıp Boeing 777 uçağına ait olması ihtimali oldukça yüksek. Fotoğraflarda görünen NO STEP (geçiş yok) yazısının, bulunan nesnenin uçak kuyruğunun bir elemanı olan yatay stabilizatörün bir parçası olduğunu gösterdiği düşünülüyor.

Yapılacak incelemenin ve parça numaralarının karşılaştırılmasının ardından Malezyalı ve Avustralyalı yetkililerin bir açıklama yapılması bekleniyor.

Mart 2014'te meydana gelen olayda, Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak, kalkıştan yaklaşık iki saat sonra radardan kaybolmuştu. Uzun süre gerçekleştirilen arama çalışmalarında uçağın parçaları bulunamamıştı.