T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kayıp Malezya uçağının parçaları Mozambik'te bulundu

Uçak, iki sene önce kaybolmuştu

03 Mart 2016 00:12

Malezya Havayolları'nın iki yıl önce kaybolan Boeing 777 uçağına ait olduğu tahmin edilen bir parça Mozambik kıyılarında bulundu. Parça uzmanlar tarafından inceleniyor.

Sputnik'in haberine göre parça, Afrika kıtası ile Madagaskar adasını ayıran Mozambik Kanalı kıyısında tespit edildi. Malezya, Avustralya ve ABD’li uzmanlara göre, fotoğraflar parçanın kayıp Boeing 777 uçağına ait olması ihtimali oldukça yüksek. Fotoğraflarda görünen NO STEP (geçiş yok) yazısının, bulunan nesnenin uçak kuyruğunun bir elemanı olan yatay stabilizatörün bir parçası olduğunu gösterdiği düşünülüyor.

Yapılacak incelemenin ve parça numaralarının karşılaştırılmasının ardından Malezyalı ve Avustralyalı yetkililerin bir açıklama yapılması bekleniyor.

Mart 2014'te meydana gelen olayda, Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak, kalkıştan yaklaşık iki saat sonra radardan kaybolmuştu. Uzun süre gerçekleştirilen arama çalışmalarında uçağın parçaları bulunamamıştı.

 

ETİKETLER

malezyauçakmozambik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24