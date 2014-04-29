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Dünya

Kayıp Malezya uçağının parçaları 'Bengal Körfezi'nde bulundu' iddiası

Avustralya petrol ve doğalgaz arama şirketi, Malezya uçağına ait parçaları, Bengal Körfezi'nde bulduklarını ileri sürdü

29 Nisan 2014 19:18

8 Mart'ta 239 yolcusuyla kaybolan Malezya Havayolları uçağına ait parçaların Bengal Körfezi'nde bulunduğu iddia edildi.  

Avustralya petrol ve doğalgaz arama şirketi "GeoResonance", esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Malezya uçağına ait parçaları, Bengal Körfezi'nde bulduklarını ileri sürdü.

"GeoResonance"ın parçaları bulduğunu iddia ettiği nokta, Hint Okyanusu'nda şu anda arama yapılan yerin 5 bin kilomerte uzağında bulunuyor.

Avustralya merkezli petrol ve doğalgaz arama şirketi "GeoResonance" yaptığı açıklamada, kaybolan Malezya uçağını kendi imkanlarıyla 10 Mart'tan bu yana aradıklarını duyurdu.

Avustralya merkezli şirketin sözcüsü David Pope, arama çalışmalarına uçağın radarda son olarak görüldüğü noktadan başladıklarını, uçağı bulmak için 20 farklı teknolojiden faydalandıklarını söyledi.

"Pope, "Bengal Körfezi'nde kazadan 3 gün önce 5 Mart'ta görüntü almıştık. Aynı bölgede aldığımız görüntüler birbirine benzemiyor. Bu parçaların MH370 sefer sayılı uçağa ait oluğu yönünde kesin bir iddiamız yok. Ama bölgede araştırma yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

8 Mart'ta kaybolan uçakla ilgili bugüne kadar tek bir parça bulunamadı.

Malezya'nın başkenti Kualo Lumpur'dan Çin'in başkenti Pekin'e uçarken kaybolan uçağın, rotasından çıkarak Avustralya açıklarında okyanusa düştüğü tahmin ediliyor.

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