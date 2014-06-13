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Dünya

Kayıp Malezya uçağındaki yolcular için 50 bin dolar tazminat

239 kişiyle Hint Okyanusu'nun güneyinde düştüğü sanılan Malezya Havayolları uçağındaki yolcuların aileleri 175'er bin dolara kadar tazminat talep edebilecek

13 Haziran 2014 16:22

Kuala Lumpur-Pekin seferi sırasında kaybolan Malezya Havayollarına ait uçağın izi, onlarca ülkenin uçak ve gemilerinin katıldığı arama operasyonlarına rağmen hâlâ bulunamadı. Şimdiye kadar 6 Malezyalı ve Çinli bir aileye ödeme yapıldı. Sigortacılar, 40'tan fazla Çinli ailenin başvurularının ise değerlendirilmekte olduğunu belirtti.

BBC Türkçe’de yer alana habere göre, kayıp 239 kişinin aileleri 175'er bin dolara kadar tazminat talep edebilecek. Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamza Zeynedin, hükümetin henüz uçağı resmen kayıp ilan etmediğini, tam ödeme için bu adımın beklenmesi gerektiğini söyledi.

Bazı aileler, uçağın kaybolmasıyla ilgili bilgi sağlayacak kişilere vermek üzere 5 milyon dolar toplanması amacıyla bir kampanya başlatmıştı. Ancak kampanyada şimdiye kadar 25 bin dolar toplanabildi.

Uçağın kara kutusunun bulunabilmesi için binlerce kilometre karelik bir alanda yürütülen çalışmalar sonuçsuz kalmıştı. Uzmanlar, özel cihazlarla deniz tabanını taramaya devam ediyor.

 

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