Kayıp Malezya uçağı için yeni umut

Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki toprağı La Reunion adasında kıyıya vuran parçanın bir yolcu uçağının kanadına ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Malezya Ulaştırma Bakanı Liow Tiong Lai, enkazın incelenmesi için bir ekip yollandığını açıkladı. Bir görgü tanığı, iki metre uzunluğundaki parçanın midyelerle kaplı olduğunu, bunun uzun süredir denizde sürüklendiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Fransız havacılık güvenliği uzmanı Xavier Tytelman, bulunan parçayla ilgili fotoğrafları incelediğini, Boeing 777 tipi uçaklarla bariz benzer noktalar bulduğunu söyledi. Parçada "BB670" ibaresinin dikkat çektiğini belirten Tytelman, bunun kayıt ya da seri numarası olmadığını, ancak birkaç gün içinde parçanın hangi uçağa ait olduğunun belirlenmesinde yardımcı olacağını söyledi.

Bölgede düşen diğer yolcu uçakları

Parçanın daha önce bölgede düşen uçaklara ait olma ihtimali de göz önünde tutuluyor. 2006'da La Reunion adasının güneyinde bir hafif uçak denize çakılmıştı. Yemen'in devlet havayolu şirketi Yemenia'ya ait Airbus 310 tipi yolcu uçağı 2009'da Hint Okyanusu'ndaki Komor adalarında düşmüştü. Uzmanlar öncelikle uçağın modelinin, ardından hangi havayolu şirketine ait olduğunun belirlenebileceğine dikkat çekiyor. Uçak üreticisi ABD'li Boeing şirketi MH370'le ilgili soruşturmaya destek vermeye devam edeceğini duyurdu.

Rotasından saptı, sırra kadem bastı

Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014 tarihinde Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken kaybolmuştu. Yolcu ve mürettebatıyla birlikte toplam 239 kişiyi taşıyan uçak, ardında hiçbir iz bırakmamıştı. Boeing 777 tipi yolcu uçağını bulmak için havada, denizde ve denizaltında yapılan çalışmalar sonuç vermemişti.

Uydu verileri Pekin'e gitmesi gereken uçağın rotasından saptığını, Avustralya'nın batısında Atlantik Okyanusu'na düştüğünü ortaya koymuştu. Ancak aramalarda uçağa dair herhangi bir parçaya rastlanmamıştı. Malezya hükümeti 29 Ocak'ta olayı kaza, yolcu ve mürettebatı da ölü ilan etmişti.