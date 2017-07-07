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Kayıp köpeğini bulana 5 bin lira ödül verecek

Arap, 24 Haziran günü Antalya'nın Kemer İlçesinde kayboldu

07 Temmuz 2017 13:39

Antalya'da yaşayan ABD'li Mart Stanz ve Türk asıllı eşi Sibel Stanz, Kemer İlçesi'nde kaybolan 'Arap' adlı köpeklerini bulmak için seferber oldu. Yaklaşık 2 haftadır köpeklerini bulmaya çalışan çift, bulan kişiye 5 bin lira ödül vereceklerini söyledi.

Antalya'da yaşayan 55 yaşındaki Mark Stanz ile eşi 40 yaşındaki Sibel Stanz, komşularının, 5 yıldır bakımını üstlendikleri 'arap' adlı köpeklerinden rahatsız olması ve şikayette bulunması nedeniyle Kemer'e taşınmaya karar verdi. Tekirova Mahallesi'nde ev bakan çift, köpeği burada tanıdıklarına ait bir restorana geçici olarak bıraktı.

Çiftin yaklaşık 2 aydır sürekli ziyaret ettikleri ve mama götürdükleri köpek, 24 Haziran günü kayboldu. Arap'ı bulamayan Stanz çifti, o günden bu yana tüm vakitlerini köpeklerini aramak ve etrafa ilan asarak geçiriyor.

Arap'ı bulana 5 bin lira ödül

Köpeklerini ölü ya da diri bulana 5 bin lira ödül vereceklerini belirten Sibel Stanz şunları söyledi:

"Arap yaklaşık 10 gündür kayıp. 5 senedir bizimleydi. Yavruyken İzmir Çeşme'de sokakta bulmuştuk. Kurt ve kangal kırması bir yavruydu. Çok korumasız, acınacak bir halde bulmuştuk ve o günden sonra köpeğimiz olmuştu. Biz nereye o oraya bizimle beraber gitti. Ailenin bir ferdi, çocuğumuz gibi olmuştu. Antalya'ya geldiğimizde apartmanda bakamadığımızdan dolayı geçici süreliğine restorana verdik. Fakat arife gecesi kayboldu. O akşam da kendisini saat 23.00'de ziyaret etmiştik, sabah 06.00'da kaybolduğunun haberini aldık. Ne olduysa gece oldu."

Mark Stanz da "Gerçekten çok ilginç ve esrarengiz bir olayla karşı karşıyayız. İşin en kötü yanı bilinmezliği, esrarengizliği. İnsan bilse bir derece rahatlar, bir süre sonra kabul eder olayın ne olduğunu. Fakat en tuhaf yanı bilinmezlik" dedi. (DHA)

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