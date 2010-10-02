-KAYIP KOMANDO ER ARANIYOR EĞİRDİR (A.A) - 02.10.2010 - Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında vatani görevini yapan ve dünden bu yana kayıp olan er O.K'nin Eğirdir gölü kenarında bıraktığı montun içinde ''Askerlik görevimi yapamadım. Hakkınızı helal edin'' notu bulununca, polis ve Isparta İl Afet ve Acil Durum ekipleri bölgede arama çalışmalarına başladı. Eğirdir Gölü kenarında bir vatandaş tarafından mont bulundu. Montun biri cebinde diğeri de üzerinde aynı kişi imzalı iki not bulundu. Yapılan araştırma sonucunda montun Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Giresun'un Görele ilçesine bağlı bir köyün nüfusuna kayıtlı 1990 doğumlu O.K'ye ait olduğu belirlendi. İlk notta ''Askerlik görevimi yapamadım ama hakkınızı helal edin. Beni ararsanız gölde arayın'', ikinci notta ise ''Kimse beni istemiyor, artık huzura kavuşmak istiyorum. Kimse ölümümden sorumlu değildir. Suyu arayın, suyun dibinde olacak cesedim elbet sahile vuracak. Elveda. Affedin beni canım ailem'' yazdığı ortaya çıktı. Durumun polise bildirilmesi üzerine, Eğirdir Dağ Arama Kurtarma (EDAK), Jandarma, Isparta Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile polis dün öğle saatlerinden bu yana kayıp olduğu bildirilen O.K'yı arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları Eğirdir Limanı ile Otogar arkasındaki göl kenarlarında devam ediyor.