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KAYIP KIZ ÇOCUĞUNUN CESEDİ BULUNDU TORTUM (A.A)

02 Eylül 2010 10:05

-KAYIP KIZ ÇOCUĞUNUN CESEDİ BULUNDU TORTUM (A.A) - 02.09.2010 - Erzurum'un Tortum ilçesinde 4 gün önce kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğunun cesedi bulundu. Kız çocuğunu öldürdükleri şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, 29 Ağustosta, Şenyurt beldesi Cihanlı Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oynarken kaybolan Cihanlı İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi Nuray Akpınar'ın (12)cesedi, jandarma ekipleri tarafından köyün ormanlık alanında bulundu. Akpınar'ın cesedi, otopsi için Tortum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili kimlikleri açıklanmayan 5 kişi gözaltına alındı. Şenyurt Derekapı Jandarma Karakoluna götürülen zanlıların sorgusu devam ediyor.

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