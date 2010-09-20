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KAYIP KIZ AİLESİNİN DİKKATİNİ ÇEKMEK İSTEMİŞ ESKİŞEHİR (A.A)

20 Eylül 2010 13:37

-KAYIP KIZ AİLESİNİN DİKKATİNİ ÇEKMEK İSTEMİŞ ESKİŞEHİR (A.A) - 20.09.2010 - Eskişehir'de ''işe gidiyorum'' diyerek evden ayrılan ve kendisinden 5 gündür haber alınamayan Semanur Güzel'in (18) evine döndüğü bildirildi. Genç kızın babası Bayram Güzel, yaptığı açıklamada, hayatından endişe etmeye başladıkları kızı Semanur'un dün akşam saatlerinde eve döndüğünü belirterek, Semanur'un 5 gün bir kız arkadaşının evinde kaldığını öğrendiklerini söyledi. Kızının gazete ve televizyonlarda çıkan haberlerin ardından eve dönme kararı aldığını anlatan Güzel, şöyle konuştu: ''Semanur'un 20 yaşında engelli bir kardeşi var. Engelli olduğu için onunla daha çok ilgileniyoruz. Bu durum, kızımızın gücüne gitmiş. Semanur, aile tarafından sevilmediği duygusuna kapılmış. Kızım onu ne kadar sevdiğimizi görmek için evi terk etmiş. Bir kız arkadaşıyla kaybolma olayı düzenlemiş. Kayıp haberi gazete ve televizyonlarda yayınlanınca ona ne kadar değer verdiğimizi anlamış. Böylece eve dönme kararı almış. Ona kızacağımı düşünerek ilk önce amcasının evine gitmiş. Kızım döndüğü için çok mutluyuz. Semanur da bize 5 kötü gün yaşattığı için çok üzgün.''

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