Kayıp kişinin cesedi sulama kanalında bulundu

Adana’da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan kişi sulama kanalında ölü bulundu.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Havut Mahallesi’ndeki sulama kanalında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sulama kanalında bir erkek cesedi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye ve dalgıç polisleri bölgeye çağırdı. İtfaiye ve dalgıç polisler tarafından su içerisindeki ceset çıkarıldı.

Yapılan incelemede cesedin Hüseyin A.’ya ait olduğu belirlendi. Polis, sistem üzerinden yaptığı incelemede Hüseyin A.’nın ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğunu belirledi. İncelemelerin ardından Hüseyin A.’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.