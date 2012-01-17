-Kayıp kişilerin uyrukları açıklandı ROMA (A.A) - 17.01.2012 - İtalya'nın batısındaki Toskana bölgesi sahillerindeki Giglio adası açıklarında ''Costa Concordia'' isimli geminin kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada kaybolanların uyrukları açıklandı. İtalyan yetkililer, kayıp olduğu tespit edilen 29 kişiden 14'ünün Alman, 6'sının İtalyan, 4'ünün Fransız, 2'sinin Amerikan, birinin Macar, birinin Hindu, birinin de Perulu olduğunu açıkladı. Yetkililer, kazadan sonra dün ulaşılan altıncı cesedin kimliğinin henüz tespit edilemediğini, ancak bu kişinin muhtemelen kayıp listesinde bulunanlardan biri olduğunun tahmin edildiğini ifade etti.