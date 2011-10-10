-Kayıp kişilerin kimlikleri belirlendi ANTALYA (A.A) - 10.10.2011 - Serik ilçesine bağlı Gebiz beldesindeki Haskızılören köyünde meydana gelen sel nedeniyle kayıp olan 6 kişinin kimlikleri tespit edilirken, bir kişinin cesedine ulaşıldı. Antalya Vali Yardımcısı Turan Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki sel nedeniyle kayıp olan kişilerin kimliklerinin tespit edildiğini söyledi. Kayıp kişilerden Ayşe Beşbaş'ın cesedine ulaşıldığını dile getiren Eren, Hulusi Kutlu, Fatma Kutlu, Hasan Bulut, Meryem Çelik ve Süllü Çelik'i arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Hulusi-Fatma Kutlu çiftinin kızı olan Ayşe Beşbaş'ın İstanbul'da yaşadığı, anne-babasına bakmak için bir aylığına memleketine geldiği öğrenildi.