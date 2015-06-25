Kayıp kişilere ait kimliklerle 1 milyon lira kredi çekti

Kayıp şahısların kimliklerini kullanarak yaklaşık 1 milyon liralık kredi çeken Afgan uyruklu Murad K., Bursa’da yakalandı. 20 farklı sahte kimlikle birçok bankadan kredi çeken Murad K., emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir bankada çalışan görevlinin 3 bin liralık kredi çekecek olan bir müşterinin hareketlerinden şüphelendi. Banka görevlisinin e-devlet şifresi sorması üzerine tabletiyle birlikte dışarıya çıkan şüpheli, bir süre sonra çalışanın yanına gelerek şifresini söyledi. Banka görevlisi şüphesinin artması üzerine müşteriyi polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bankaya operasyon yaptı. Şüpheli şahıs 3 bin liralık krediyi çekip, aracına binerken ekipler tarafından gözaltına alındı.

Afganistan uyruklu Murad K.’nın (42) üzerinde yapılan aramada 15 tane sahte kimlik, çok sayıda sim kart ve sahte evlilik cüzdanı çıktı. Her bir kimliğe şekil değiştirip, kendi fotoğrafını yapıştıran Murad K.’nın bu görüntüsü polisi bile şaşırttı. Şüphelinin bankalarda 20 farklı kimlikle işlem yaptırdığı ortaya çıktı.

Öte yandan şüphelinin üzerinde taşıdığı 15 kimliğin sahibinin kayıp olduğu belirlendi. Bu konuda ifade vermekten kaçınan şahsa dışarıdan yardım yapıldığından şüpheleniliyor. Ayrıca şüphelinin ele geçirdiği bu kimliklerin bilgilerini alarak nüfus müdürlüğüne gittiği, "Nüfus cüzdanım kayboldu. Yenisini çıkartmak istiyorum" diyerek üzerine kendi fotoğrafının koyulduğu kimliği çıkarttığı öğrenildi. Aldığı kimliklerin e-devlet şifresine de ulaşan şüphelinin bankalardan yaklaşık 1 milyon liralık kredi çektiği belirlendi. Emniyetteki ifadesinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.