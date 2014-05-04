Kayıp kimlik için yeni düzenleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, "Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ile kaybolan ya da çalınan nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport belgelerindeki bilgilerin kullanılarak şirket kuruluşu yapılmasının önüne geçtik" dedi.

Bakan Yazıcı, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu MERSİS’in, vatandaşların şirket işlemlerine ilişkin bugüne kadar yaşadığı birçok sıkıntıyı ortadan kaldıracak çözümleri de beraberinde getirdiğini belirtti.

Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortama aktarılması sonucunda, kaybolan ya da çalınan nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport belgelerindeki bilgiler kullanılarak şirket kuruluşu yapılmasını engelleyecek uygulamanın devreye alındığını söyleyen Bakan Yazıcı şunları kaydetti:

"Ticaret sicili müdürlüklerinin tamamında uygulamaya alınan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ile kaybolan ya da çalınan nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport belgelerindeki bilgilerin kullanılarak şirket kuruluşu yapılmasının önüne geçtik. Böylece vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde önemli bir adım atmış olduk. Şirket kuruluşlarında bu mağduriyetlere dur dedik. Hayata geçirdiğimiz bu uygulamayla kaybolan ya da çalınan kimlikler vatandaşlarımız için problem olmaktan çıkacak. Başkalarının kimlik bilgilerini çeşitli yollarla ele geçiren kimseler, haberleri olmadan onların adına şirket veya ticari işletme kurmaktaydı. Vatandaşlarımız ise bu durumu öğrendiklerinde bu şirketin ya da ticari işletmenin kendisine ait olmadığını kanıtlamak için yasal yollara başvurmakta, ancak uzun süren dava süreçleri sonuçlanıncaya kadar birçok mağduriyet yaşanmaktaydı. Yeni devreye aldığımız uygulama ile tüm bu sıkıntıların önüne geçmiş olduk. Nüfus cüzdanı, ehliyeti veya pasaportu kaybolan ya da çalınan vatandaşlarımız, ticaret sicili müdürlüklerimize bir dilekçe ve kimlik bilgileri ile müracaat ederek bu durumu bildiriyor, Ticaret sicili müdürlüklerimiz, başvuru sahiplerinin T.C. Kimlik numarası ile isimlerini MERSİS’teki kısıtlılar listesine dahil ediyor. Böylece, vatandaşlarımızın bu listede kayıtları olduğu sürece kendileri adına rızaları dışında yeni bir şirket ya da ticari işletme kuruluşu işlemi yapılamıyor veya şirkete yönetici olarak atanamıyor."

‘İlk bir ayda 1000’in üzerinde başvuru’

Ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odaları bünyesinde faaliyet gösteren ticaret sicili müdürlüklerinin Konu hakkında talimatlandırılarak uygulamanın başlatıldığını kaydeden Yazıcı, "Uygulamayı devreye aldığımız 18 Mart 2014 tarihinden itibaren ilk bir aylık dönemde kayıp ya da çalıntı bilgisiyle ticaret sicili müdürlüklerimize 1.000’in üzerinde başvuru oldu" diye konuştu. Nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport belgelerini düzenleyen kurumların bilgi sistemleri ile MERSİS’in entegre edilmesine yönelik bir çalışmanın da başlatıldığını kaydeden Yazıcı, söz konusu entegrasyonun tamamlanması ile birlikte kayıp ya da çalıntı başvurularının ticaret sicili müdürlüklerini gitmeye gerek kalmaksızın ilgili kurumlar nezdinde de yapılmasının mümkün olacağını belirtti.