Kayıp kepçe operatörünün, ormanda cesedi bulundu

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA\'da dünden beri kayıp olan kepçe operatörü 35 yaşındaki Hakan Kirez\'in ormanlık alanda cesedi bulundu.

Hamidiye Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, bu kişinin öldüğü belirlendi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin, dünden beri kayıp olan Hakan Kirez olduğu tespit edildi.

Kirez\'in cesedi, incelemenin ardından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hakan Kirez\'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.

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