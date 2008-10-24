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Dünya

Kayıp kediler mahallesi

İngiltere’nin Stourbridge Kasabası’ndaki bir mahallede, son sekiz yıl içinde en az 45 kedi esrarengiz bir şekilde kayboldu.

24 Ekim 2008 03:00

İngiltere’nin Stourbridge Kasabası’ndaki bir mahallede, son sekiz yıl içinde en az 45 kedi esrarengiz bir şekilde kayboldu.

Guardian gazetesinin haberine göre, evcil kedilerin hiçbiri ölü veya diri bulunamayınca, mahalle sakinleri hayvan dedektifi tutup caddeye güvenlik kameraları kurdu.
İngiliz medyası bölgeye, gemilerin uçakların esrarengiz bir biçimde kaybolduğu "Bermuda şeytan üçgeni"nden esinlenerek, "Mır-muda şeytan üçgeni" adını verdi. Kasabada bazı kişiler, kedileri kaybolduğu gerekçesiyle artık kedi beslemekten korkar oldu.

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