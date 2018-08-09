Kayıp kadının ölümünde, intihar şüphesi

Ayhan AYDEMİR/FATSA (Ordu), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde dün kayıp olarak aranırken su kanalında ölü bulunan Esengül Kurd\'un (36) intihar ettiği üzerinde durulduğu belirtildi.

Olay, Bafra ilçesi Örencik Mahallesi\'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, yakınları tarafından kayıp olduğu bildirilen Esengül Kurd için arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar başladıktan 5 saat sonra, Esengül Kurd su kanalında ölü bulundu. Esengül Kurd\'un cansız bedeni, kanaldan çıkarılarak Bafra Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

5 yıl önce eşinden boşanan Esengül Kurd\'un psikolojik sorunları olduğu ve bunalıma girdiği, bu nedenle intihar ettiği şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi. Genç kadının daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Esengül Kurd\'un cenazesi, otopsi sonrasında bugün yakınlarına teslim edildi. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.