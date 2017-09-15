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Kayıp kadının cesedi bulundu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, bir gün önce eşinin kayıp başvurusunda bulunduğu 46 yaşındaki Ayşe Cömertoğlu'nun cesedi, tahliye kanalında bulundu

15 Eylül 2017 19:48

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Söke İlçesi\'nde, bir gün önce eşinin kayıp başvurusunda bulunduğu 46 yaşındaki Ayşe Cömertoğlu\'nun cesedi, tahliye kanalında bulundu. Ayşe Cömertoğlu\'nun kendini Büyük Menderes Nehri\'ne bırakarak intihar ettiği ileri sürüldü.
Söke Albayrak Caddesi\'nde yaşayan İlhan Cömertoğlu, dün  sabah uyandığında iki çocuğunun annesi Ayşe Cömertoğlu\'nu evde bulmayınca, aramaya başladı. İlhan Cömertoğlu, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gelerek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Ayşe Cömertoğlu\'nun, en son Söke-Milas Karayolu üzerindeki D-17 Tahliye Kanalı mevkiinde görüldüğü tespit etti. Polis, konuyu bölgeden sorumlu olan jandarmaya bildirdi. Jandarma, UMKE ve itfaiye ekipleriyle bölgede arama çalışması başlattı.
Çevredeki çiftçilerin bilgisine başvuran ekipler, Ayşe Cömertoğlu\'nun, kendini köprüden Büyük Menderes Nehri\'ne bıraktığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine jandarma, UMKE ve İtfaiye ekipleri su dolu kanalda arama çalışmaları başlattı. Ayşe Cömertoğlu\'nun cesedi, bu sabah, köprüden yaklaşık 50 metre ileride, tahliye kanalında bulundu. Kanaldan çıkarılan Ayşe Cömertoğlu\'nun cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda gönderildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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