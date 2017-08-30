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Kayıp kadının cesedi bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde, erkek arkadaşının kayıp ihbarında bulunduğu 40 yaşındaki Güler Yıldız Elüman'ın cesedi bulundu

30 Ağustos 2017 19:32

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde, erkek arkadaşının kayıp ihbarında bulunduğu 40 yaşındaki Güler Yıldız Elüman\'ın cesedi bulundu.
Kızlarpınarı Mahallesi\'nde Kuloğlu Sokak\'ta saat 00.30 sıralarında Özal Bey Apartmanı\'nın önündeki toprak zeminde bir kadının sırtüstü hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirdi. Acil çağrı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri aynı anda sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, incelemesinde kadının, olaydan yaklaşık 2 saat önce erkek arkadaşının hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu Güler Yıldız Elüman olduğunu tespit etti. Polis intihar şüphesi üzerinde dururken, Elüman\'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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