Kayıp kadın dağcı bulundu

Ağrı Dağına tırmandıktan sonra kaybolan İran uyruklu kadın dağcı, bitkin halde bulundu.

10 Şubat 2016 tarihinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Eli köyünden 7 İranlı turist Ağrı Dağına tırmanışına geçtikten sonra Rugeyye Mücerret (38) rahatsızlanınca gruptan ayrılıp geri dönmüştü. Zirve yapan diğer dağcılar, 3200 rakımdaki kamp alanında arkadaşlarını göremeyince önce arama yapmış, ardından da jandarmaya haber vermişti.

Bugün öğle saatlerinde ise Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK), yerel dağcılar ve 3 İranlı dağcıdan oluşan ekip, askeri helikopterle Ağrı Dağı’nın 3200 rakımlı bölgesine indirilerek arama çalışmalarına başlanılmıştı. Yapılan çalışmalarda Rugeyye Mücerret akşam saatlerinde 3800 rakımlı bölgede kara saplanmış ve bitkin vaziyette bulundu.

Ekipler, bitkin vaziyette olan Mücerret'i araçların çıkabildiği 2700 rakımlı alana zor koşullar altına taşıyıp, arazili araçlara Doğubayazit Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı.