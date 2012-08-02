Kayıp-kaçak bedeline karşı dava açtı 8 lira kazandı

Elektrik faturalarına yansıyan kayıp-kaçak bedeliyle ilgili AYEDAŞ’a karşı zafer kazanan Aziz Sülün, “Sadece iki aylık faturama yansıyan kayıp-kaçak kullanım bedelini geri istemiştim. Bu yüzden alacağım para da sadece 8.21 lira tuttu” dedi.

Hürriyet'ten Seyit Erçiçek'in haberine göre, İstanbul 3’üncü Tüketici Mahkemesi’nin verdiği kararla AYEDAŞ’a karşı yargı yolunda zafer kazanan 67 yaşındaki işçi emeklisi Aziz Sülün, “Haksız yere kayıp-kaçak kullanım bedeli alınması beni çok rahatsız ediyordu. Şikayetimle davamda ne kadar haklı olduğum ortaya çıktı. Başvururken sadece iki aylık faturama yansıyan kayıp-kaçak kullanım bedelini geri istemiştim. Bu yüzden alacağım para da sadece 8.21 lira tuttu. Önceki faturalarıma yansıyan geçmişe dönük tüm hakkımı da istiyorum” dedi. Sülün’ün kazandığı dava, 29 milyon elektrik abonesine, 2011’de ödettikleri 2.7 milyar liralık kayıp-kaçak bedelini geri alma umudu doğurdu. Ancak, bunun için abonelerin tek tek dava açması gerekiyor.

Yol parası 7 lira

Hakem heyetine yaptığı başvuruda sadece iki fatura gösterdiğini söyleyen Aziz Sülün, “İki faturamdaki başvurumla paramı geri almaya hak kazandım. Peki, daha önce kesilen paralarımız ne olacak? Parayı almaya Üsküdar’dan Maltepe’deki AYEDAŞ’ın genel merkezine gitmem zaten bana 7 lira yol masrafına mal olacak. Ben tüm verdiğim ve benden haksız alınan paramı geri istiyorum. Gerekirse tekrar başvuruda bulunacağım. Hiç kaçak elektrik kullanmadım, kaçak kullanılıyorsa benim suçum ne? Kıt kanaat geçinen emekli bir adamım zaten” dedi.

16.80 lira kazandı

Aziz Sülün ile beraber başvurarak kaçak kullanım bedelini geri isteyen Gültekin Başpınar da, “Daha önceden kesilen kaçak kullanım bedeli geri ödensin. Aziz’le beraber başvurduktan sonra Üsküdar Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı verdiği kararla beni de haklı gördü. 16.80 lira paramı geri alabileceğim yönünde karar verdi. Ancak AYEDAŞ benim de başvuruma itiraz etti. Ben de Tüketici Mahkemesi’nin vereceği kararı bekliyorum” dedi.

Kaçak kullanım kalktı vergi arttı

Faturalara yansıyan kaçak kullanım bedelinin EPDK kararıyla bu yılın başlarında elektrik faturalarından kaldırıldığını söyleyen Gültekin Başpınar “Kaçak kullanım bedeli kalktı ama diğer vergiler arttı. Parayı bir yerden diğer yere aktardılar. Fatura tutarında herhangi bir değişiklik olmadı” dedi. 1988’den beri hiçbir faturasını geciktirmediğini söyleyen Gültekin Başpınar “Kaçak kullanım bedeli haksız kazanç. Hakkını arayan başvursun” diye konuştu.