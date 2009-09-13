Kayıp İsrail Başbakanı Moskova'da çıktı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun (Bibi) 7 Eylül Pazartesi günü 14 saat kaybolmasının nedeni açıklandı.



İsrail Başbakan Yardımcısı Dan Meridor, bazı bilgilerin gizli kalmasının doğru olacağını belirterek, Netanyahu'nun Moskova'ya gittiğini kabul etti. Valday Düşünce Grubu'nun konu ile ilgili sorularını yanıtlayan Putin de, "Bu konuda sizler ne biliyorsunuz?" diyerek görüşmeyi reddetmedi. Ziyaretin Rusya'nın İran'a sevk etmeyi planladığı S-300 füzeleri ile ilgili olduğu iddia ediliyor.



Cenevre'de düzenlenen bir konferansta Reuters'ın sorularını cevaplayan Meridor, "Netanyahu Rusya'da idi. Ziyaret kamuoyuna açıklanmadı. Bazı konuların özel olması daha doğru." şeklinde konuştu. İsrail basınında başbakanın 14 saat kaybolması ile ilgili tartışmaların çıkması üzerine İsrail başbakanlığı Netanyahu'nun stratejik bir askerî tesiste incelemelerde bulunduğu açıklamasını yapmıştı. İsrail Ediot Ahronot gazetesi, geçtiğimiz günlerde Netanyahu'nun Moskova'ya gizlice gelerek Rus meslektaşı Vladimir Putin'le görüştüğünü iddia etmişti. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, Putin'le yaptığı gizli görüşmede Rusya ve İran arasında askerî teknik işbirliği anlaşmalarını müzakere etmişti.



'İran'a giden S-300'leri görüştü'



İsrail hükümet kaynaklarına atıfta bulunan gazete, görüşmede Rusya'nın İran ve Suriye'ye silah sevkiyatı konusunun ele alındığını duyurmuştu. Netanyahu'nun Moskova gezisi başbakanlık bürosu ve İsrail Moskova büyükelçiliğinden de gizlenmişti. Gezi ile ilgili başbakanlık güvenlik danışmanı Uzi Arad ve bir yetkilinin daha bilgisi olduğu belirtiliyordu. İki yetkilinin de Netanyahu'nun Moskova ziyaretine eşlik ettiği iddialar arasında.



Netanyahu'nun 14 saat süreyle ortadan kaybolması İsrail basınında birinci gündem olmuştu. Olay Maariv, Haaretz ve Yisrael Hayom gibi gazetelerin birinci sayfalarında yer almıştı. Rus Gazeta.Ru haber portalı ise, Netanyahu'nun Putin'le gizli görüşmesini, korsanlar tarafından kaçırılan Rus Arctic Sea gemisinin İran'a füze sevkiyatı yapması iddiasıyla bağlantılı olabileceğini iddia etmişti. Putin'in danışmanı Dmitri Peskov ziyaretten bilgisinin olmadığını ifade ederken, Rusya'da yayınlanan Kommersant gazetesi de ziyaretin gerçekleştiği ile ilgili haberinde ısrar etmişti. Rusya'nın İran'a satışını gerçekleştirdiği ancak sevkiyatı sürekli uzattığı S-300 füzeleri ile İsrail'den yakından ilgileniyor.

