Kayıp İranlı diplomat İsrail'de hapis mi?

T24 - İran, Türkiye'deyken ortadan kaybolan ve kaçırıldığı iddia edilen emekli General Ali Rıza Askeri'nin akıbetini araştırıyor. İran kaynaklı haber siteleri, İran İstihbaratı'nın hazırladığı bir rapora dayanarak, Askeri'nin, bir İsrail hapishanesinde tutulduğu iddiasında bulundu.



İran haber sitelerine göre, İran İstihbaratı, Askeri'nin İsrail, Alman ve İngiliz İstihbaratı'nın işbirliğiyle kaçırıldığı ve bir İsrail hapishanesinde tutulduğu görüşünde.



Ailesi de Askeri'nin kaçırıldığına inanıyor.



Batı ülkelerinden yetkililer ise, Askeri'nin taraf değiştirdiği ve İran'ın nükleer programı hakkında Batı ülkelerine bilgi verdiğini savunmuştu.



Ali Rıza Askeri, Devrim Muhafızları'nda görev yapmış eski bir general ve eski bir savunma bakan yardımcısı. Askeri'nin Lübnan Hizbullah'ının kuruluşunda da rol aldığı iddia ediliyor.



Ali Rıza Askeri, emekliliğinin ardından 2006 yılında özel bir ziyaret için bulunduğu Türkiye'de ortadan kaybolmuştu.