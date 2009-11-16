T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kayıp İranlı diplomat İsrail'de hapis mi?

İran, Türkiye'deyken ortadan kaybolan ve kaçırıldığı iddia edilen emekli General Ali Rıza Askeri'nin akıbetini araştırıyor.

16 Kasım 2009 02:00

T24 - İran, Türkiye'deyken ortadan kaybolan ve kaçırıldığı iddia edilen emekli General Ali Rıza Askeri'nin akıbetini araştırıyor. İran kaynaklı haber siteleri, İran İstihbaratı'nın hazırladığı bir rapora dayanarak, Askeri'nin, bir İsrail hapishanesinde tutulduğu iddiasında bulundu.

İran haber sitelerine göre, İran İstihbaratı, Askeri'nin İsrail, Alman ve İngiliz İstihbaratı'nın işbirliğiyle kaçırıldığı ve bir İsrail hapishanesinde tutulduğu görüşünde.

Ailesi de Askeri'nin kaçırıldığına inanıyor.

Batı ülkelerinden yetkililer ise, Askeri'nin taraf değiştirdiği ve İran'ın nükleer programı hakkında Batı ülkelerine bilgi verdiğini savunmuştu.

Ali Rıza Askeri, Devrim Muhafızları'nda görev yapmış eski bir general ve eski bir savunma bakan yardımcısı. Askeri'nin Lübnan Hizbullah'ının kuruluşunda da rol aldığı iddia ediliyor.

Ali Rıza Askeri, emekliliğinin ardından 2006 yılında özel bir ziyaret için bulunduğu Türkiye'de ortadan kaybolmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24