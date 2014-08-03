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Kayıp imam Suriye’ye cihada mı gitti?

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kaykılar köyünün imamı 24 yaşındaki Tahsin Baykara, izne çıktıktan sonra kayıplara karıştı

03 Ağustos 2014 21:00

Çanakkale'deki bir köyde imamlık yapan Tahsin Baykara izinden dönmeyince, köy muhtarı durumu müftülüğe bildirdi. İzinde memleketine de gitmediği anlaşılan imamın Suriye'de savaşmaya gittiği iddia ediliyor.

İlk görev yeri olan Kaykılar köyüne 1 yıl önce atanan imam Tahsin Baykara, Ramazan öncesi köylülere, izine ayrıldığını ve memleketi Adana'ya gideceğini söyledi. Baykara, aradan 1 ay geçmesine rağmen izinden dönmedi. Memleketine gitmediği öğrenilen Baykara'nın Özgür Suriye Ordusu'na katıldığı iddia ediliyor. Kaykılar Köyü Muhtarı Halil Avcı, durumu, Bayramiç Müftülüğü'ne bildirdi. İddialar üzerine yetkililer, Baykara'nın yerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Baykara ile izne ayrıldığı gün Çanakkale'ye kadar birlikte gittiklerini söyleyen köyün eski muhtarı Mehmet Bilgin, "Bana izninde memleketine gideceğini söyledi. Daha sonra annesi beni arayıp, oğlunun nerede olduğunu sordu. Ben de Adana'ya memleketi gittiğini söyledim. Ancak imam Baykara'nın savaşmak için Suriye'ye gittiği konuşuluyor" dedi.

İmam Tahsin Baykara'nın Gebze'de yaşayan kız kardeşinin, bir imamın eşini arayıp kardeşinin Suriye'de eğitim kampında olduğunu, eğitimi tamamlayınca savaşa katılacağını söylediği öğrenildi.

İmam Tahsin Baykara'nın sosyal paylaşım sitesindeki profil resmine asker fotosu koyması dikkat çekti. Baykara'nın, "Adana'da imamlık yapıp Suriyeli mazlumlara için çaba sarf etmeyen hele de genç cami görevlilerine sesleniyorum. Gidin atın lan kendinizi taş köprüden aşağıya, siz ayakta dolaşan leşlersiniz" yazısını paylaştığı görüldü.

 

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