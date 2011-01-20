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KAYIP İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BULUNDU SİVAS (A.A)

20 Ocak 2011 10:58

-KAYIP İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BULUNDU SİVAS (A.A) - 20.01.2011 - Sivas'ta dün öğle tatilinden sonra kaybolduğu belirlenen biri kız 3 ilköğretim okulu öğrencisi, Şarkışla ilçesinde bulundu.  Yenişehir Mahallesi'ndeki Yavuz Selim İlköğretim Okulunda öğrenim gören Damla Buse Akgül (12), Muhammed Şafak Açıkgöz (11) ve Burak Koçkanat'ın (11) evlerine dönmemesi üzerine, güvenlik güçleri kent genelinde arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sürerken, çocukların Şarkışla ilçesinde bulunduğu haberi geldi. Çocukların dün akşam saatlerinde otobüsle Şarkışla'ya gittikleri, burada bir süre gezdikten sonra da Muhammed Şafak Açıkgöz'ün ilçede yaşayan teyzesi Mesude Duman'ı ziyaret ettikleri öğrenildi. Geç saatte yeğeninin iki arkadaşıyla birlikte eve gelmesinden şüphelenen Duman, durumu aileye haber verdi. Bunun üzerine Mesude Duman ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden çocuklar, işlemler nedeniyle bir süre burada bekletildi. Muhammet Şafak Açıkgöz'ün babası Süreyya Açıkgöz, bir polis ile birlikte ilçeye giderek çocukları teslim aldı.

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