Kayıp Hürmüz Diril soruşturmasında serbest bırakılan Apro Diril, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı

8 Ocak 2020 tarihinde Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya (Mehrî) köyünde yaşayan Hürmüz ve Şimoni Diril çiftinin kaybolmasıyla ilgili devam eden soruşturmada, Haziran ayında tutuklanıp 10 Eylül‘de serbest bırakılan Apro Diril, savcılığın itirazı üzerine tekrar tutuklandı. Diril ailesinin avukatı Orhan Kemal Cengiz, yürütülen soruşturmayla ilgili iddianamenin bir an önce hazırlanması ve oyalanmadan dava açılması gerektiğini söyledi.

TIKLAYIN -Kayıp Hürmüz Diril soruşturmasında köydeki akrabası Apro Diril tutuklandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya (Mehrî) köyünde yaşayan Hürmüz ve Şimoni Diril çifti 8 Ocak 2020 tarihinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kaçırıldı. Şimoni Diril’in cenazesi, 70 gün sonra Hezil Çayı’nın kenarında bulunurken, Hürmüz Diril'den bir daha haber alınamadı. Diril çiftinin kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada, Apro Diril ve civar köylerden iki kişi gözaltına alınmıştı. 23 Haziran’da ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen kayıp çiftin komşusu ve akrabası olan Apro Diril tutuklanmış, iki kişi ise serbest bırakılmıştı.

Apro Diril, 10 Eylül 2021'de dosyasının değerlendirilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Karara savcılığın itiraz etmesi üzerine Apro Diril tekrar tutuklandı. Soruşturma dosyasındaki “gizlilik” kararı ise devam ediyor.

“Oyalanmadan dava açılmalı”

Gazete Sabro'dan Marta Sömek'e konuşan Avukat Orhan Kemal Cengiz, kayıp Diril’in bulunması ile ilgili nasıl bir yol izlendiğine dair bilgi edinemediklerini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: “Asıl mesela oyalanmadan iddianamenin hazırlanması ve davanın açılması, dilekçelerle talep ettim, iddianamenin sunulması geciktikçe gizlilik devam ediyor müdahil olamıyoruz, ortada bir kayıp var, bu sadece bir cinayet dosyası değil aynı zamanda bir taraf kayıp olmaya devam ediyor kişiyle ilgili ne yapılıyor göremiyoruz.