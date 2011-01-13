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KAYIP HİZBULLAHÇILARIN TUTANAĞI YARGITAY'A GÖNDERİLDİ DİYARBAKIR (A.A)

13 Ocak 2011 16:59

-KAYIP HİZBULLAHÇILARIN TUTANAĞI YARGITAY'A GÖNDERİLDİ DİYARBAKIR (A.A) - 13.01.2011 - Tutukluluk süresini belirleyen Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102. maddesinin yürürlüğe girmesiyle tahliye edilen, bugüne kadar imza vermediği belirlenen, aralarında terör örgütü Hizbullah'ın üst düzey sorumlularının da bulunduğu 6 sanık hakkında hazırlanan tutanak, Yargıtay 9. Ceza Dairesine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, 3 Ocak 2011'de Diyarbakır D Tipi Cezaevinden salıverilen terör örgütü Hizbullah ana davasının sanıklarından Edip Gümüş, Cemal Tutar, Fuat Balcı, Abdulkerim Kaya, Mustafa İpek ve Şeyhmus Kinay'ın şimdiye kadar en yakındaki polis veya jandarma karakoluna giderek imza vermediği belirlendi. İmza vermediği tespit edilen 6 sanıkla ilgili hazırlanan tutanaklar, Cumhuriyet Başsavcılığınca Yargıtay 9. Ceza Dairesine gönderildi. Savcılık yetkilileri, sanıklar hakkında imza atmadıkları için tutuklama kararı verilip verilmeyeceğinin Yargıtay tarafından değerlendirileceğini ifade etti.

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