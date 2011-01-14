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KAYIP HİZBULLAHÇILARIN EVİNE BASKIN DİYARBAKIR (A.A)

14 Ocak 2011 12:19

-KAYIP HİZBULLAHÇILARIN EVİNE BASKIN DİYARBAKIR (A.A) - 14.01.2011 - Tutukluluk süresini belirleyen Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102. maddesinin yürürlüğe girmesiyle tahliye edildikten sonra imza atmadıkları belirlenen 12 Hizbullah örgütü sanığı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine evlerine baskın yapılan 12 kişiden hiçbiri bulunamadı. 3 Ocak 2011'de Diyarbakır D Tipi Cezaevinden salıverilen terör örgütü Hizbullah ana davasının sanıklarından Edip Gümüş, Cemal Tutar, Fuat Balcı, Abdulkerim Kaya, Mustafa İpek ve Şeyhmus Kinay'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi ile 3 PKK'lının imza atmadıkları belirlendi.  Bu kişilerin imza atmadıklarına dair hazırlanan ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki gün gönderilen tutanakla ilgili Yargıtay 9. Ceza Dairesi kararını açıkladı. Yargıtay 9. Ceza Dairesince yakalama kararının çıkarılması üzerine polis 12 kişinin adreslerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda şahıslardan hiçbiri bulunamadı.

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