Kayıp Glock'lardan biri Şahin'de çıktı

2004'te ABD'nin Irak'taki silah depolarından kaybolan Glock tabancalardan biri İbrahim Şahin'in evinden çıktı. Glock'un seri numarasını Avusturya'daki şirkete soran savcılığa, 'Bu ABD'nin satın alıp Irak'ta kaybettiği silahlardan' cevabı geldi.



Ergenekon soruşturmasına ışık tutacak önemli bir bilgi Avusturya'dan geldi. Akşam gazetesinin haberine göre, 'Hayalet silah' olarak tanınan 'Glock' marka tabancayı üreten Avusturya Glock Şirketi, soruşturmanın 10'uncu dalgasında gözaltına alınıp tutuklanan eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in evinde bulunan 'Glock' tabancanın, ABD'nin Irak'a hibe etttiği silahlar arasında yer aldığını bildirdi. Irak güvenlik birimlerine dağıtılmak üzere 2003 yılında ABD tarafından bu ülkeye getirilen 190 bin silahın bir bölümü, depolardan kaybolmuştu.



Avusturya'ya soruldu



İbrahim Şahin'in evinde yapılan aramada biri 'Glock' marka, toplam 8 adet silah bulunmuştu. Silahların izini süren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla Avusturya'nın Glock Şirketi'ne resmi başvuruda bulundu. Başvuruda, Şahin'in evinde bulunan tabancanın seri numarası belirtildi ve bu silahın hangi ülkeye ve kime satıldığı soruldu. Savcılığın beklediği yanıt önceki gün Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ulaştı. Glock Şirketi'nden verilen resmi yazıda, İbrahim Şahin'in evinde bulunan silahın, 2003 yılında Irak'taki güvenlik birimlerine dağıtılmak üzere ABD ordusu tarafından satın alınan silahlar arasında yer aldığı vurgulandı. Şirketin yazısında ayrıca, bu silahların bir bölümünün Irak'a gönderildikten sonra depolarda kaybolduğu, İstanbul Başsavcılığı'nın yazısında belirtilen seri numaralı tabancanın da, kaybolan silahlar arasında yer aldığı ifade edildi.



İfadesi yeniden alınacak



Irak'ta kaybolan ve bir bölümünün PKK'ya verildiği ileri sürülen kayıp silahlar arasında yer alan tabancanın, İbrahim Şahin'e nasıl ulaştığı sorusu gündeme gelince halen cezaevinde bulunan Şahin'in ifadesine yeniden başvurulabileceği belirtiliyor.



Danıştay hakimiyle Santoro'nun katili



Irak'ta kaybolan silahlar arasında çok sayıda 'Glock' marka tabanca vardı. Türkiye'de son dönemde işlenen pek çok suikast eyleminde de bu marka kullanıldı. Trabzon'daki Santa Maria Kilisesi'nin rahibi Andrea Santoro cinayeti ile 17 Mayıs 2006'da Danıştay 2. Daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in öldüğü Danıştay baskınında kullanılan tabancalar da 'Glock' markaydı. İzmir ve İstanbul'da iki polis aynı marka silahla şehit edildi. Urfa, Mardin, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Hatay, Adana ve Antalya'da yapılan operasyonlarda, Irak'ta kaybolan Glock'lar bulunmuştu.



Silahlar nasıl kayboldu?



ABD, 2003 yılında Irak'taki güvenlik birimlerine dağıtılmak üzere aralarında 'Glock' marka da bulunan çok sayıda silah almıştı. Silahlar Irak'taki depolarda muhafaza ediliyordu. 2004'te bu depolardan 190 bin silahın kaybolduğu ortaya çıktı. ABD bunun üzerine kendi ordusu içerisinde soruşturma başlattı. 110 bin Kalaşnikof, 80 bin tabanca, 135 bin kurşun geçirmez yelek ve 11 bin miğferin kaybolduğu rapor edildi. Fransız haber ajansı AFP kayıp silahlarla ilgili haberinde, 'Türkiye PKK ve mafyanın ABD silahlarını kullanmasından kaygılı' diye haber yapmıştı.