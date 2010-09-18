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KAYIP GENCİN CESEDİ DENİZDEN ÇIKTI İSTANBUL (A.A)

18 Eylül 2010 13:03

-KAYIP GENCİN CESEDİ DENİZDEN ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - İstanbul Maltepe'de üç gün önce gelen bir telefonla evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan gencin cesedi denizden çıktı. Maltepe İdealtepe sahilindeki balıkçılar, denizde bir ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi, cesedi kıyıya çıkarttı.  Polis, cesedi bulunan kişinin, üç gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Emrullah Toker (27) olabileceğini düşünerek, yakınlarına haber verdi. Olay yerine gelen Toker'in yakınları, denizden çıkarılan cesedi teşhis etti. Kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlanan Toker'in cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Toker'in, üç gün önce akşam saatlerinde arkadaşlarından gelen telefonla evinden ayrıldığı ve bir arkadaşıyla Maltepe İdealtepe sahilinde gezerken, polis tarafından durdurularak GBT kontrolünden geçirildiği bildirildi. Toker'in, kontrolün ardından arkadaşının yanından ayrıldığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. 

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