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Kayıp genç öldürülmüş

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta 2

09 Şubat 2018 21:16

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta 2.5 aydır kayıp olarak aranan bekâr Muhammed Mustafa Bilgiç\'in (30) öldürüldüğü ortaya çıktı. Polisin 2 gün süren çalışması sonucu gencin cesedi, ormanlık alanda çürümüş halde bulundu, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Kentte 27 Kasım\'da polise başvuran Metin Bilgiç (58), bekâr olan oğlu Muhammed Mustafa Bilgiç\'in 20 Kasım\'da evden ayrıldığını bir daha geri dönmediğini belirterek yardım istedi. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Muhammed Mustafa Bilgiç\'in kaybolmadan önce, sabıkalı ve çeşitli suçlardan aranan Orhan A. (40), Duygu A. (32), Nurullah A. (40) ve Lütfü Y. (39) ile gezip Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi\'nde alkol aldığını belirledi.
KATİL ZANLISI CEZAEVİNDE ÇIKTI
Şüphelilerden Nurullah A.\'nın kısa bir süre önce başka bir suçtan cezaevine girdiği belirlenirken, diğer 3 şüpheli, polis tarafından geçen çarşamba gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularında Muhammed Mustafa Bilgiç ile Narlı\'da alkol aldıklarını ve daha sonra merkez Onikişubat ilçesinin Gedemen Mahallesi\'ndeki ormanlık alana gittiklerini, burada Bilgiç ve Nurullah A.\'nın tartışmaya başladığını belirterek, \"Tartışma sırasında Nurullah A., Muhammed Mustafa Bilgiç\'i bıçakladı, biz de kaçtık\" ifadelerini kullandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Orhan A. tutuklanırken, Lütfi Y. ile Duygu A. serbest bırakıldı.
POLİS, 2 GÜN CESET ARADI
Muhammed Mustafa Bilgiç\'in öldürüldükten sonra cesedinin gömülmüş ya da saklanmış olabileceğini değerlendiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gedemen Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda 2 gün boyunca arama yaptı. Detaylı arama sonunda bugün Muhammed Mustafa Bilgiç\'in dere içerisinde çürümüş cesedi bulundu. İncelemenin ardından Bilgiç\'in cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.

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