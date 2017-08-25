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Kayıp genç kız, 40 gün sonra bulundu

Bahtiyar AKYOL/ ÇAMELİ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli İlçesi'nden 40 gün önce kaybolan 16 yaşındaki F

25 Ağustos 2017 18:20

Bahtiyar AKYOL/ ÇAMELİ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çameli İlçesi\'nden 40 gün önce kaybolan 16 yaşındaki F.A. adlı genç kız, bulunarak ailesine teslim edildi. F.A.\'nın bir arkadaşıyla Balıkesir\'e gittiği ortaya çıktı.
Kirazlıyayla Mahallesi\'ndeki evlerinden 40 gün önce çıkarak kayıplara karışan ve ailesinin tüm çabalarına rağmen haber alınamayan 16 yaşındaki F.A. adlı genç kız, jandarmanın titiz çalışması sonucu Balıkesir\'de bulundu. Erkek arkadaşı M.Ç. ile birlikte Balıkesir\'e gittiği belirlenen F.A., Çameli\'ye getirilerek Kirazlıyayla Mahallesi\'ndeki ailesine teslim edildi.

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