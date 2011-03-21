-KAYIP GAZZELİ MÜHENDİS İSRAİL'DE ÇIKTI TEL AVİV (A.A) - 21.03.2011 - Geçen Şubat ayının sonuna doğru, Mossad ajanları tarafından Ukrayna'da kaçırıldığı öne sürülen Gazzeli kayıp mühendis Dirar Ebu Sisi'nin İsrail'de olduğu doğrulandı. Ebu Sisi'nin İsrail'de olduğu, Petak Tikva'daki mahkemenin Sisi ile ilgili soruşturmayla ilgili konulan yayın yasağını kısmen kaldırmasıyla ortaya çıktı. Yayın yasağı, İsrailli insan hakları örgütlerinin başvurusu sonucu kısmen kaldırıldı. Gazzeli mühendis Dirar Ebu Sisi'nin kaçırıldığı iddialarıyla ilgili haberlere İsrail'de yayın yasağı getirilmişti. Mahkemenin yayın yasağını kısmen kaldırmasıyla sadece Ebu Sisi'nin İsrail'de tutulduğu bilgisi açığa çıkmış oldu. Gazzeli mühendisin Ukrayna'dan İsrail'e getirilmesi ve hakkındaki soruşturma ilgili detayların en az bir aylık süre zarfında daha gizli kalacağı bildirildi. Yayın yasağının Perşembe günü kaldırılmasına rağmen, ilk haberlerin yayınlanmasına Pazar günü izin verildiği de belirtildi. Ebu Sisi'nin kaçırıldığı ilk kez Ukraynalı eşi Veronika tarafından duyurulmuş; Veronika Ebu Sisi, Gazze'nin tek elektrik santralının müdürlüğünü yapan eşinin Kiev'de bulunduğu sırada Mossad ajanları tarafından kaçırılarak İsrail'e getirildiğini belirtmişti. Veronika Ebu Sisi, eşinin Aşkelon'daki Şikma cezaevinde tutulduğunu, ayrıca Hamas örgütü veya diğer gruplarla hiçbir bağının olmadığını söylemişti. Dirar Ebu Sisi'nin Gazze'de yaşayan kızkardeşi Suzan Ebu Sisi de Kiev'deki arkadaşlarının, Dirar Ebu Sisi'nin, Kiev ile Kharkov arasındaki 6 kişi tarafından kaçırıldığını söylediklerini belirterek, "İsrail'de olduğunu biliyoruz, ama niye kaçırıldığını bilmiyoruz" diye konuşmuştu. Suzan Ebu Sisi, kardeşinin eşi ve 6 çocuğu ile birlikte, vatandaşlık işlemleri için Ukrayna'ya gittiklerini bildirmişti. Ebu Sisi, 19 Şubat'ta kaybolmuştu. Ebu Sisi'nin ailesinin yaptığı açıklamalara o sırada İsrail tarafından ne doğrulama ne yalanlama gelmişti. Hamas da kayıp mühendis ile ilgili olarak Ukrayna hükümetine resmen başvurarak açıklama istemişti.