Kayıp galerici, otomobilde başından vurulmuş ölü bulundu

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu galerici Serkan Yiğit (22), otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selaaddin Eyyübi Mahallesi Zihniyet Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta 32 SB 230 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz halde birini gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, direksiyon başında pompalı tüfekle başında vurulmuş kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemede, ölen kişinin, ailesi tarafından dün akşam Özalkent Polis Merkezi\'ne kayıp başvurusunda bulunulan galereci Serkan Yiğit olduğunu saptandı.

Yiğit\'in kucağında bir pompalı tüfek ve otomobilin sağ ön kapı bölmesinde bir cep telefonu bulunduğu görüldü. Kapalı telefonun Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından inceleneceği öğrenildi. İntihar ettiği değerlendirilen Yiğit\'in cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.



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