Kayıp Evrim'in anne ve babasının tutukluluğuna itiraza ret

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan küçük kızın anne ve babasının tutukluluk haline yapılan itiraz reddedildi.

Evrim'in 16 gün önce kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada çelişkili ifadelerde bulunan ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan anne Dilek ve baba Burhan Atış'ın tutukluluk haline itiraz edildi.

Başvuruyu değerlendiren Zile Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddederek çiftin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Çok yönlü genişletilen soruşturma kapsamında jandarma tarafından bazı köylülerin de ifadelerine başvuruluyor.