Kayıp engelli, 21 saat sonra bulundu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde tedavi gördüğü özel rehabilitasyon merkezinden çıktıktan sonra kaybolan zihinsel engelli İsmail Şengün (53), yaklaşık 21 saat sonra bulundu.

İnegöl ilçesi Karalar Mahallesi\'ndeki özel bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören yüzde 50 zihinsel engelli İsmail Şengün, dün saat 17.00 sıralarında merkezin arka kapısından çıktıktan sonra kayboldu. Rehabilitasyon merkezindeki görevliler, tüm çalışmalara karşın Şengül\'ü bulamayınca jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma, AFAD ve gönüllü kurulan İnegöl İNDAK ekipleri, arama çalışması başlattı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı köpek timinde yer alan Barut isimli eğitimli köpek de aramalarda kullanıldı. Gece boyunca 30 kişilik ekiple aranan İsmail Şengün, 21 saat sonra Yenişehir ilçesi Çayırlı Mahallesi\'nde bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Şengün, ailesine teslim edildi.

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