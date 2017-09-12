Kayıp emekli öğretmen otogarda bulundu

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde 9 Eylül günü evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki emekli öğretmen Gülten Tarım, Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde bulundu.

Derince Yenikent Mahallesi Turgut Özal Caddesi\'nde, eşi Rıfat Tarım ile birlikte yaşayan emekli öğretmen Gülten Tarım, 9 Eylül günü öğle saatlerinde telefonunu yanına almadan evden çıktı. Depresyon teşhisi nedeniyle ilaç kullandığı iddia edilen Tarım, akşam eve dönmedi. Eşinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından polis, Gülten Tarım\'ın bulunması için çalışma başlattı.

Polis tarafından, bu sabah saat 06.30 sıralarında Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde bulunan emekli öğretmen Gülten Tarım, ailesine teslim edildi.



FOTOĞRAFLI