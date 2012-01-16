-Kayıp eğitim uçağı ve 2 personel aranıyor ANKARA (A.A) - 16.01.2012 - Genelkurmay Başkanlığı, Aliağa Körfezi açıklarında eğitim uçuşu yapmakta olan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir T-37C uçağından 16.05'ten itibaren haber alınamadığını, uçaktaki iki personeli arama kurtarma çalışmalarının havadan ve denizden yoğun olarak devam ettiğini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: ''Aliağa Körfezi açıklarında eğitim uçuşu yapmakta olan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir adet T-37C uçağından 16.05'ten itibaren haber alınamamaktadır. Haber alınamayan uçakta bulunan iki uçucu personel ile ilgili arama kurtarma çalışmaları bir adet CN-235 uçağı, bir adet Cougar helikopteri, üç adet sahil güvenlik botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kurtarma gemisi ve mayın avlama gemileri ile havadan ve denizden yoğun olarak devam etmektedir.''