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Kayıp diye aranan 6 ve 8 yaşındaki kardeşler bagajda uyurken bulundu

15 Mayıs 2022 16:20

Giresun'da kayıp ihbarı üzerine yaklaşık 4 saat aranan iki kız kardeş, babalarına ait hafif ticari aracın bagajında uyur vaziyette bulundu.

Giresun'un Dereli ilçesi Haydere köyündeki evlerinde gözden kaybolan Elifnaz (6) ve Züleyha Nefes'i (8) yaklaşık bir saat arayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince, AFAD gönüllüleri ile köylülerin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmasında jandarmanın iz takip köpekleri de kullanıldı.
 
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından Elifnaz ve Züleyha kardeşler babalarına ait hafif ticari aracın bagajında uyur vaziyette bulundu.

Durumları iyi olduğu öğrenilen iki kız kardeş sağlık kontrolü için Dereli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (İHA)
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