-KAYIP DAĞCI BULUNDU NİĞDE (A.A) - 09.02.2011 - Niğde'deki Demirkazık Dağı'nda kaybolduğu bildirilen dağcı, Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Kıçak köyüne ulaştı. Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda zirve tırmanışı yaptıktan sonra inişe geçtikleri sırada kaybolduğu bildirilen Serkan Kaya, gece kamp yerine ulaşmak isterken yanlış yöne yöneldi. Gece boyunca yürüyen Kaya, Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Kıçak köyüne ulaştı. Buradan ekipteki diğer iki arkadaşına telefonla ulaşan Kaya, sağlık durumunun iyi olduğunu ve köye sığındığını söyledi. Sabah saatlerinde başlayan arama-kurtarma çalışmaları kapsamında bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma Komutanlığına ait (JAK) 1 helikopter, Kaya'nın bulunduğu Kıçak köyüne hareket etti. Jandarma karakoluna götürülen Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Niğde Vali Vekili Polat Kara ile Çamardı Kaymakamı Mehmet Sarıbacak da olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Zirve tırmanışı yapan 3 kişilik dağcı ekibinin profesyonel dağcılardan oluştuğunu bildiren Vali Vekili Kara, dağcıların izinli olarak tırmanış yaptıklarını kaydetti. İstanbul'dan gelerek gece Demirkazık Dağı'na tırmanan 3 kişilik ekip inişe geçtiği sırada, önden giden Serkan Kaya'nın kamp yerinde buluşmak üzere sözleştiği arkadaşlarıyla irtibatı kesilmiş, Serkan Kaya'yı bulamayan arkadaşları kayıp ihbarında bulunmuştu.