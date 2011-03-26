-KAYIP ÇOCUKLARIN KIYAFETLERİ GÖMÜLÜ BULUNDU KAYSERİ (A.A) - 26.03.2011 - Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Aşağı Yahyasaray köyü yakınlarında, Kayseri'nin Talas ilçesinde, yaklaşık 1,5 yıl önce Ramazan Bayramı'nda şeker toplarken kaybolan 3 çocuğa ait olduğu sanılan toprağa gömülü kıyafetler bulundu. Ramazan Bayramı'nda şeker toplamaya çıkan Ahmet Tuna Tekin, kardeşi Dilruba Tekin ve aynı mahalleden arkadaşları Türkan Ay'ın 2009'da kaybolmasıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan özel ekibin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 35 yaşlarında bir erkek, polis ekiplerince gözaltına alındı. Suçunu itiraf ettiği öne sürülen zanlının, öldürdüğü çocukların cesetlerini Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Aşağı Yahyasaray köyü Yahyasaray Barajı yakınlarında yol kenarına gömdüğünü söylemesi üzerine jandarma ekipleri, belirtilen bölgede yüzey kazısı yaptı. Kazıda, çocuklara ait kıyafetlerin bulunması üzerine, çalışmalar durdurularak Çayıralan Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Kazı çalışmalarına Cumhuriyet Savcısının gözetiminde devam edileceği öğrenildi.